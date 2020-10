Napoli-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 17 ottobre 2020) Napoli-Atalanta si gioca questo pomeriggio alle 15.00 di sabato 17 ottobre per la quarta giornata di Serie A. Primo anticipo del turno di campionato che inizia col botto di questo super match. La squadra di Gasperini, a punteggio pieno, fa visite agli azzurri di Gattuso.Napoli-Atalanta, le probabili formazionicaption id="attachment 1032399" align="alignnone" width="471" Napoli-Atalanta (getty images)/captionNon ci saranno grosse novità di formazione nelle due compagini. Il Napoli si affida a Ospina in porta. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa. In mezzo al campo Fabian Ruiz e il nuovo acquisto Bakayoko saranno le dighe. Poi tris con Politano, Lozano e Mertens alle spalle di Osimhen. L'Atalanta col solito 3-4-2-1. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020)si gioca questo pomeriggio alle 15.00 di sabato 17 ottobre per la quarta giornata di Serie A. Primo anticipo del turno di campionato che inizia col botto di questo super. La squadra di Gasperini, a punteggio pieno, fa visite agli azzurri di Gattuso., le probabili formazionicaption id="attachment 1032399" align="alignnone" width="471"(getty images)/captionNon ci saranno grosse novità di formazione nelle due compagini. Ilsi affida a Ospina in porta. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj in difesa. In mezzo al campo Fabian Ruiz e il nuovo acquisto Bakayoko saranno le dighe. Poi tris con Politano, Lozano e Mertens alle spalle di Osimhen. L'col solito 3-4-2-1. ...

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? ? Buone notizie per l'#Atalanta e per tutto il calcio italiano #Gasperini annuncia: '#Ilicic verrà… - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà seguita in tutto il mondo ?? - Atalanta_BC : Si riparte da Napoli! ?? We start over from Naples! ? ???? @SerieA - 4ª giornata ?? @sscnapoli ??? Stadio San Paolo ??… - sportli26181512 : Diretta Napoli-Atalanta ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: La #SerieA riparte subito… - ItaSportPress : Napoli-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi - -