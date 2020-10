MotoGP, gara 18 ottobre: orario, programma GP Aragon, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8 (Di sabato 17 ottobre 2020) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla giornata di domani, che ci porterà al Gran Premio di Aragon 2020 del Motomondiale. Si partirà, come sempre, al mattino con i warm-up (gli orari potrebbero subire modifiche come successo per le sessioni odierni) quindi toccherà alle gare delle tre classi, che andranno a consegnare 25 pesanti punti in ottica classifica iridata. Al momento in MotoGP è Fabio Quartararo a guardare tutti dall’altro al basso, ma il nizzardo è reduce da un nono posto in quel di Le Mans ben poco soddisfacente. Il francese del team Yamaha Petronas conduce con 115 punti contro i 105 di Joan Mir, i 97 di Andrea Dovizioso, che si mangia ancora le mani dopo la gara francese, ed i 81 gli Takaaki Nakagami che, zitto zitto, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Con ancora negli occhi lo spettacolo delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla giornata di domani, che ci porterà al Gran Premio di2020 del Motomondiale. Si partirà, come sempre, al mattino con i warm-up (gli orari potrebbero subire modifiche come successo per le sessioni odierni) quindi toccherà alle gare delle tre classi, che andranno a consegnare 25 pesanti punti in ottica classifica iridata. Al momento inè Fabio Quartararo a guardare tutti dall’altro al basso, ma il nizzardo è reduce da un nono posto in quel di Le Mans ben poco soddisfacente. Il francese del team Yamaha Petronas conduce con 115 punti contro i 105 di Joan Mir, i 97 di Andrea Dovizioso, che si mangia ancora le mani dopo lafrancese, ed i 81 gli Takaaki Nakagami che, zitto zitto, ...

VRRidersAcademy : Una bellissima gara @Marco12_B peccato per l’ultima curva ma sei sul podio P3 a termine di una gara difficile ??????????… - irrisolvibile : @longobarda1994 @MotoGP E' fantastico. C'era uno sconto del 75% e l'ho fatto subito. Delle prime stagioni hai di og… - NanouBesac : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Cambia l'orario di partenza di gara 2, domenica 18: posticipo alle 16:15 per evitare concomitanza con la MotoG… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Superbike Estoril: cambiano gli orari della domenica: A causa della concomitanza in tv con la MotoGP ad Aragon, Gara 2 del… - gponedotcom : Superbike Estoril: cambiano gli orari della domenica: A causa della concomitanza in tv con la MotoGP ad Aragon, Gar… -