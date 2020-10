Milano, incidente in via Crispi: morta donna di 37 anni (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ottobre 2020 - Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, a Milano, in via Francesco Crispi . La tragedia si è consumata poco prima delle 2. Una donna di 37 anni, per ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 ottobre 2020), 17 ottobre 2020 - Terribilenel pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, a, in via Francesco. La tragedia si è consumata poco prima delle 2. Unadi 37, per ...

allons_enfantes : @Labellapassante @Precarioillumi1 Stanotte, a Milano, è morta una persona che conoscevo (cognato di una mia collega… - qn_giorno : #Milano, incidente in via Crispi: morta donna di 37 anni / FOTO - gigi695 : Milano, investe due ragazzi e va via senza soccorrerli: denunciato 25enne / VIDEO - la_gata_lova : italiano? tunisino? nn viene specificato... Milano, investe due pedoni sulle strisce poi fugge: il video dell - rep_milano : Incidente in via Crispi, morta una donna di 37 anni [di ILARIA CARRA] [aggiornamento delle 19:04] -