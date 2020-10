Marotta: «Il Covid ci ha fatto cambiare programmi sul mercato» (Di sabato 17 ottobre 2020) «Il nostro mercato è stato caratterizzato da questa situazione. La crisi legata al Covid ci ha fatto rallentare il programma stilato l’anno scorso». Così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato dell’impatto della crisi economica legata al Covid sul mercato della società nerazzurra. «Lo scenario di riferimento è ricco di difficoltà», ha spiegato Marotta ai … L'articolo Marotta: «Il Covid ci ha fatto cambiare programmi sul mercato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 ottobre 2020) «Il nostroè stato caratterizzato da questa situazione. La crisi legata alci harallentare il programma stilato l’anno scorso». Così l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato dell’impatto della crisi economica legata alsuldella società nerazzurra. «Lo scenario di riferimento è ricco di difficoltà», ha spiegatoai … L'articolo: «Ilci hasul» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie #GiuseppeMarotta Marotta: «Il Covid ci ha fatto cambiare programmi sul mercato»: «Il nostro mercato è stat… - FcInterNewsit : Marotta: 'Tanti problemi tra Covid-19 e nazionali, ma non accampiamo alibi. Importante avere continuità in panchina' - peppe937 : RT @marifcinter: Marotta: 'E' stata una settimana difficile per il Covid e per i Nazionali. Ma come ha detto Conte non bisogna cercare scus… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: 'E' stata una settimana difficile per il Covid e per i Nazionali. Ma come ha detto Conte non bisogna cercare scus… - simonediresd7 : RT @marifcinter: Marotta: 'E' stata una settimana difficile per il Covid e per i Nazionali. Ma come ha detto Conte non bisogna cercare scus… -