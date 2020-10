LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso deve risalire la china, al via le FP3! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Ricordiamo il tempo limite necessario per balzare in top10 nella combinata: 1’48″839, stampato da Alex Rins e valevole per la decima piazza provvisoria. 11.03 Buon avvio anche per Quartararo, che è il primo a scendere sotto il muro dell’1:50 quest’oggi in 1’49″8. 11.02 Morbidelli subito in palla con il miglior tempo provvisorio della sessione in 1’50″4 davanti a Rins, Crutchlow e Dovizioso. 11.01 Al momento gli unici a montare gomma media al posteriore sono Nakagami, Miller e Bagnaia. Tutti gli altri optano per una doppia mescola soffice. 11.00 Brad Binder è il più rapido al primo giro lanciato in 1’52″8 davanti a Dovizioso e Petrucci. Tempi inevitabilmente ancora molto alti. 10.58 Vento ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04 Ricordiamo il tempo limite necessario per balzare in top10 nella combinata: 1’48″839, stampato da Alex Rins e valevole per la decima piazza provvisoria. 11.03 Buon avvio anche per Quartararo, che è il primo a scendere sotto il muro dell’1:50 quest’oggi in 1’49″8. 11.02 Morbidelli subito in palla con il miglior tempo provvisorio della sessione in 1’50″4 davanti a Rins, Crutchlow e. 11.01 Al momento gli unici a montare gomma media al posteriore sono Nakagami, Miller e Bagnaia. Tutti gli altri optano per una doppia mescola soffice. 11.00 Brad Binder è il più rapido al primo giro lanciato in 1’52″8 davanti ae Petrucci. Tempi inevitabilmente ancora molto alti. 10.58 Vento ...

