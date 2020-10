Inzaghi: «Prestazione da condannare. Ripartiamo subito» (Di sabato 17 ottobre 2020) Simone Inzaghi non accampa scuse dopo il crollo della Lazio in casa della Sampdoria. «Al di là delle emergenze, la prova dei ragazzi oggi è da condannare – ha detto dal sito ufficiale -. La sconfitta di oggi è stata brutta. Ho la fortuna però di avere una squadra importante, che saprà rialzarsi. Parolo? Eravamo in emergenza, il problema è stato l’atteggiamento generale di tutta la squadra. Nelle prime tre gare eravamo andati bene, anche nella sconfitta contro l’Atalanta, oggi invece no. Bisognerà rialzarsi e ripartire, perché ci si deve sempre rialzare». Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo Inzaghi: «Prestazione da condannare. Ripartiamo subito» proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) Simonenon accampa scuse dopo il crollo della Lazio in casa della Sampdoria. «Al di là delle emergenze, la prova dei ragazzi oggi è da– ha detto dal sito ufficiale -. La sconfitta di oggi è stata brutta. Ho la fortuna però di avere una squadra importante, che saprà rialzarsi. Parolo? Eravamo in emergenza, il problema è stato l’atteggiamento generale di tutta la squadra. Nelle prime tre gare eravamo andati bene, anche nella sconfitta contro l’Atalanta, oggi invece no. Bisognerà rialzarsi e ripartire, perché ci si deve sempre rialzare». Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo: «da» proviene ...

