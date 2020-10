Inter-Milan sul digitale o in streaming: l’offerta di Sky (Di sabato 17 ottobre 2020) Manca poco al fischio d’inizio di Inter-Milan, il derby della madonnina che quest’anno va in scena alla quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. In un San Siro a capienza ridottissima a causa delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza Coronavirus, i milioni di tifosi nerazzurri e rossoneri che vorranno assistere alla stracittadina non potranno … L'articolo Inter-Milan sul digitale o in streaming: l’offerta di Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 ottobre 2020) Manca poco al fischio d’inizio di, il derby della madonnina che quest’anno va in scena alla quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. In un San Siro a capienza ridottissima a causa delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza Coronavirus, i milioni di tifosi nerazzurri e rossoneri che vorranno assistere alla stracittadina non potranno … L'articolosulo in: l’offerta di Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

