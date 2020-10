Highlights e gol Inter-Milan 1-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 17 ottobre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Inter-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-21. Derby spettacolare e ricco di intensità a San Siro con il Milan che batte l’Inter e si conferma in vetta alla classifica. A deciderla è il solito Zlatan Ibrahimovic con una doppietta mentre per i ragazzi di Conte a segno Romelu Lukaku. TABELLINO – Inter-Milan 1-2 Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la quarta giornata del campionato di-21. Derby spettacolare e ricco di intensità a San Siro con ilche batte l’e si conferma in vetta alla classifica. A deciderla è il solito Zlatan Ibrahimovic con una doppietta mentre per i ragazzi di Conte a segno Romelu Lukaku. TABELLINO –1-2

