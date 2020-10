Hakimi «Un onore essere all’Inter, spero di seguire le orme di Zanetti» (Di sabato 17 ottobre 2020) Hakimi, oltre a fissare i suoi obiettivi personali, ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Achraf Hakimi ha parlato a beIN SPORTS svelando quali sono i suoi obiettivi personali con la maglia dell’Inter. onore – «È un onore far parte di un club leggendario come l’Inter. Grandi giocatori hanno giocatori qui a San Siro. Voglio dimostrare che il club ha avuto ragione a puntare su di me. Sono molto felice di conoscere un nuovo campionato. Imparerò molto e migliorerò, ne sono sicuro». Zanetti – «Ho parlato con Javier Zanetti quando ho firmato il contratto. Ci siamo visti i giorni seguenti nel centro sportivo. Lui è una vera leggenda un simbolo dell’Inter. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020), oltre a fissare i suoi obiettivi personali, ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Achrafha parlato a beIN SPORTS svelando quali sono i suoi obiettivi personali con la maglia dell’Inter.– «È unfar parte di un club leggendario come l’Inter. Grandi giocatori hanno giocatori qui a San Siro. Voglio dimostrare che il club ha avuto ragione a puntare su di me. Sono molto felice di conoscere un nuovo campionato. Imparerò molto e migliorerò, ne sono sicuro».– «Ho parlato con Javierquando ho firmato il contratto. Ci siamo visti i giorni seguenti nel centro sportivo. Lui è una vera leggenda un simbolo dell’Inter. ...

Achraf Hakimi ha parlato a beIN SPORTS svelando quali sono i suoi obiettivi personali con la maglia dell’Inter. ONORE – «È un onore far parte di un club leggendario come l’Inter. Grandi giocatori ...

