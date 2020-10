Cyberpunk 2077 | presentate le tipologie di auto nel quarto Night City Wire

Leggi su tuttotek

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nelepisodio di, CD Project Red ha presentato con un trailer lediinIn The Witcher 3 per esplorare il mondo avevamo a disposizione solamente il nostro cavallo, povero Roach. Indi CD Project RED avremo invece a disposizione una vasta quantità die mezzo, che si differenziano tra loro per materiali di maggiore prestigio, catorci, mezzi da lavoro, tuning e vintage. Di scelta quindi ne avremo di certo, quindi gli sviluppatori hanno speso un po’ di tempo per mostrarli quasi tutti nel nuovo video estratto dal. Ecco le ...