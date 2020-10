Crotone-Juventus 1-1 | Morata | “Pareggio che brucia tanto”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “È un pareggio chetanto. Per la seconda partita restiamo in dieci: dobbiamo sforzarci, ci mettiamo grinta e coraggio ma bisogna affrontare meglio le partite e uscire subito con la determinazione che mettiamo in campo dopo”. Sono queste le parole di Alvaro, a segno nell’1-1 tranella quarta giornata di Serie A. “Un rosso può capitare a qualsiasi giocatore, bastano pochi millimetri per far cambiare la partita – ha proseguito il bianconero a Dazn – È un periodo difficile per tutti, siamo all’inizio della stagione: l’importante è dove si arriva alla fine. Abbiamo una grandissima squadra e un gruppo umano molto bello, bisogna pedalare per raggiungere gli obiettivi”.