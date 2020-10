Covid | Speranza | ' Intervenire su attività non essenziali | stretta sulla movida' e Regioni | ' Superiori | didattica a distanza'

(Di sabato 17 ottobre 2020) Al vertice governo-si delinea l'ipotesi disu bar e ristoranti per non colpire le, cioè scuola e lavoro. Da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle ...

Lo ha detto - a quanto si apprende - il ministro per la Salute, Roberto Speranza durante il vertice governo-Regioni in vista della nuova stretta per arginare l'aumento dei contagi da Coronavirus in ...Genova | “È finita da poco la riunione tra le Regioni e il Governo, con il Ministro della Salute Speranza e quello dei Rapporti con ... oggi è molto più preparata a reggere l’urto del Covid rispetto ...