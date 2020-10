Coronavirus | Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Scelta De Luca di chiudere le scuole? Incommentabile e inqualificabile”

(Di sabato 17 ottobre 2020) La scelta del presidente della Regione Campania Vincenzo Dedilefino al 30 ottobre? “;. Così Marco, nel suo intervento settimanale durante ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi eSommi, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul. “Uno che venti giorni fa voleva riaprire gli stadi ai tifosi e adesso, come prima misura chiude leoltre che essere inqualificabile – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Ci sono tante altre cose che si possono fare prima dileanche ...

Il Fatto Quotidiano

Come ci siamo preparati: non abbiamo protetto le RSA, creato strutture per effettuare i tamponi, migliorato l'informazione sul virus ...“La verità è che questo potrebbe essere l’ultimo miglio: a fine anno arriveranno in Italia le prime dosi del vaccino e da gennaio inizieremo le vaccinazioni. È un cambiamento importante nella gestione ...