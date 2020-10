Coprifuoco e limiti a sport e locali | trattativa notturna a oltranza e liti nel governo Il Pd | «Ora Conte agisca senza indugio» 

Corriere : Coprifuoco e limiti a sport e locali Trattativa notturna e liti nel governo. Conte: «No... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Coprifuoco e limiti a sport e locali Trattativa notturna e liti nel governo. Conte: «No... - TerryEmpyre : RT @Corriere: Coprifuoco e limiti a sport e locali Trattativa notturna e liti nel governo. Conte: «No... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Coprifuoco e limiti a sport e locali Trattativa notturna e liti nel governo. Conte: «No... - Juri_Nep : RT @Corriere: Coprifuoco e limiti a sport e locali Trattativa notturna e liti nel governo. Conte: «No lockdown» -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco limiti

Corriere della Sera

E' ovvio che limitare alle ore 22 l'attività di ristoranti ... Qualcuno obietterà: ma il coprifuoco e la chiusura dei locali è stata decisa anche in altri paesi e in altre capitali europee. Vero, con ...Ma il coprifuoco suggerito da alcuni scienziati e sostenuto dai ministri più intransigenti non convince del tutto Conte, per via del forte impatto economico della misura. Meglio, per il premier, ...