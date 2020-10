Come imparare a gestire la rabbia dei bambini senza soccombere (Di sabato 17 ottobre 2020) Sarà capitato a tutti i genitori di ritrovarsi, a seguito di un apparentemente banale “no“, in balia di piccoli indemoniati che urlano e strepitano in preda all’ira. E se le reazioni sono diverse – tra chi intima di non fare i capricci, chi minaccia castighi e chi alza la voce – il risultato è sempre lo stesso: la rabbia aumenta e finisce per contagiare anche mamma e papà. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 ottobre 2020) Sarà capitato a tutti i genitori di ritrovarsi, a seguito di un apparentemente banale “no“, in balia di piccoli indemoniati che urlano e strepitano in preda all’ira. E se le reazioni sono diverse – tra chi intima di non fare i capricci, chi minaccia castighi e chi alza la voce – il risultato è sempre lo stesso: la rabbia aumenta e finisce per contagiare anche mamma e papà.

In coda al supermercato, al parco o a casa: quante volte ci siamo trovati davanti a epocali esplosioni di rabbia del pargolo senza sapere cosa fare? Con l’aiuto di un’esperta abbiamo provato a individ ...

In Italia lo smart working non esiste, si chiama home working e sogniamo ancora la casa al mare?

Andiamo al sodo, l’Osservatorio Smartworking del Politecnico di Milano ci consegna i dati: lavorare da casa ha portato un incremento della produttività del 15%, una riduzione dell’assenteismo del 20% ...

