"Chiudiamo a mezzanotte e apriamo all'una. Il Dpcm non dice quando si può riaprire" (Di sabato 17 ottobre 2020) “Il riassunto è che nell’ultimo Dpcm del 13 ottobre hanno dato un orario di chiusura dei locali, ma non uno di apertura. Quindi, io posso chiudere alle 24 e riaprire alle 24.01. Abbiamo scelto di stare chiusi un’ora per sanificare tavoli, locali e spazi e riapriamo all’una, che è già il giorno dopo. Dobbiamo lavorare per consentire ai nostri dipendenti di andare avanti”. Così Andrea Ferrari, titolare del Mavit Bar di fronte alla Stazione centrale di Bologna, spiega come sono riusciti a tenere aperta l’attività, come riportato dal Corriere di Bologna, già autorizzata a essere operativa 24 ore su 24.“Non stiamo facendo nulla di irregolare - spiega il titolare dell’esercizio di viale Pietramellara - per il Dpcm, se ho il servizio al ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) “Il riassunto è che nell’ultimodel 13 ottobre hanno dato un orario di chiusura dei locali, ma non uno di apertura. Quindi, io posso chiudere alle 24 ealle 24.01. Abbiamo scelto di stare chiusi un’ora per sanificare tavoli, locali e spazi e riall’una, che è già il giorno dopo. Dobbiamo lavorare per consentire ai nostri dipendenti di andare avanti”. Così Andrea Ferrari, titolare del Mavit Bar di fronte alla Stazione centrale di Bologna, spiega come sono riusciti a tenere aperta l’attività, come riportato dal Corriere di Bologna, già autorizzata a essere operativa 24 ore su 24.“Non stiamo facendo nulla di irregolare - spiega il titolare dell’esercizio di viale Pietramellara - per il, se ho il servizio al ...

