Calvert-Lewin risponde a Salah | 2-2 pirotecnico tra Everton e Liverpool

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un 2-2tranel derby del Merseyside a Goodison Park. Sono i Reds a passare in vantaggio dopo appena 3′ minuti grazie al solito Sadio Mané che sfrutta un assist al bacio di Robertson. Il pareggio dei Toffees arriva con Keane al 20′ che di testa scavalca tutti e porta il derby in parità. Nella ripresa ilnon ci sta e si riporta in vantaggio conche al 72′ scaraventa all’angolino un tiro imprendibile. All’81 ancora i padroni di casa che inseguono e trovano il 2-2 conche prende il tempo a Gomez e Robertson e incorna alle spalle di Adrian. Nel finale rosso per Richarlison, nei minuti di recupero Henderson trova la via del 3-2 per gli uomini di Jurgen Klopp ma il VAR ...