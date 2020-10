Barcellona, calciatori in rivolta: no al taglio stipendi (Di sabato 17 ottobre 2020) Barcellona - I calciatori del Barcellona sono di nuovo in guerra con la dirigenza del club. Secondo quanto riporta l'emittente RAC1 , la società avrebbe chiesto a Messi e compagni di ridurre lo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020)- Idelsono di nuovo in guerra con la dirigenza del club. Secondo quanto riporta l'emittente RAC1 , la società avrebbe chiesto a Messi e compagni di ridurre lo ...

sportli26181512 : Barcellona, calciatori in rivolta: no al taglio stipendi: Il club aveva annunciato il provvedimento a causa della c… - _SiGonfiaLaRete : Barcellona, Rac1: “I calciatori rifiutano il taglio degli stipendi. E’ rottura con la società” ??… - wam_the : Il Barcellona sommerso dai debiti: calciatori con le valigie pronte - FraPolll2 : @Bateman__P @_enz29 Ah ok ho capito. Io non parlo solo del Barcellona comunque. Tutti i calciatori sono ometti di merda. - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Barcellona, i giocatori non accettano il taglio degli stipendi: Non c’è accordo tra i giocatori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona calciatori Barcellona, calciatori in rivolta: no al taglio stipendi Corriere dello Sport Barcellona, calciatori in rivolta: no al taglio stipendi

BARCELLONA - I calciatori del Barcellona sono di nuovo in guerra con la dirigenza del club. Secondo quanto riporta l'emittente RAC1, la società avrebbe chiesto a Messi e compagni di ridurre lo ...

Barcellona, alta tensione tra club e giocatori: no secco al taglio degli stipendi

In casa Barcellona il clima è ancora teso e dopo il caso che ha visto coinvolti prima Lionel Messi e poi Luis Suarez, ceduto in malo modo dal club, ecco che tra le fila blaugrana sorge un altro poblem ...

BARCELLONA - I calciatori del Barcellona sono di nuovo in guerra con la dirigenza del club. Secondo quanto riporta l'emittente RAC1, la società avrebbe chiesto a Messi e compagni di ridurre lo ...In casa Barcellona il clima è ancora teso e dopo il caso che ha visto coinvolti prima Lionel Messi e poi Luis Suarez, ceduto in malo modo dal club, ecco che tra le fila blaugrana sorge un altro poblem ...