Alessandra Mussolini: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts, ormai affiatatissimi. La coppia ha ballato un Tango sulle note di Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Alessandra Mussolini: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un tango veramente hot, sexy. Dopo l’esibizione c’è stato un “chiarimento” tra Fabio Canino e la ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politicae dal noto ballerino Maykel Fonts, ormai affiatatissimi. La coppia ha ballato un Tango sulle note di Gli uomini non cambiano, di Mia Martini.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un tango veramente hot, sexy. Dopo l’esibizione c’è stato un “chiarimento” tra Fabio Canino e la ...

giampiero661MJ : RT @GigiGx: Fabio Canino lancia la bomba su Alessandra Mussolini: 'Ha detto che è meglio essere fascista che fr*cio' e chiede le scuse pub… - Gloria89248063 : @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 Brava Alessandra!!! Avanti così!!! - SilviaTeresa14 : A Ballando con le Stelle, stanno giudicando Alessandra Mussolini, non per la sua performance di ballo, ma per una f… - PaoloBoral : Io preferivo quando Alessandra Mussolini non si spacciava per una brava persona. #BallandoConLeStelle - pensieri_vivaci : 'Meglio fascisti che gay' (cit.Alessandra Mussolini). Oggi dice che erano parole fuori luogo. Non sbagliate. Solo… -