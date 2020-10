“W la fi*a” Lo scontrino goliardico del tabaccaio fa infuriare le femministe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Trento, 16 ott – «W la fi*a». E fin qui i nostri lettori maschi etero non avranno obiezioni da porre. E nemmeno le lettrici del Primato, che sicuramente hanno un senso dello humour più spiccato delle pasionarie di Non una di meno. Le paladine del femminismo da centro sociale, infatti, nei giorni scorsi sono state colpite da ictus generalizzato dopo aver appreso che una tabaccheria self service di Trento emetteva scontrini con la goliardica scritta, «W la fi*a» per l’appunto. Unodiventa molestia Insomma le gendarmi della parità di genere – che già sappiamo, accuseranno chi scrive di «misoginia internalizzata», bla, bla, bla – si sono sentite stuprate nell’animo. «Quando anche comprare un pacchetto di sigarette diventa occasione di molestia», tuonano in un ...