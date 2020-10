‘Striscia La Notizia’, dopo le polemiche con Fedez e Chiara Ferragni arriva il Tapiro D’Oro per Eleonora Daniele (Di venerdì 16 ottobre 2020) La querelle tra Eleonora Daniele e i Ferragnez è iniziata da una semplice diChiarazione: durante una puntata di Storie Italiane la Daniele si era lasciata andare a un commento su Chiara Ferragni, accusando l’influencer di non aver usato la sua notorietà per trasmettere un messaggio positivo nel periodo di emergenza sanitaria causato dal Covid. La replica di Fedez in difesa della moglie era arrivata puntuale e immediata e a seguire in diretta tv erano arrivate le scuse dell’ex gieffina che aveva confessato di essere, dopo l’attacco social del cantante, vittima degli hater sui social. Stasera per la conduttrice è arrivato anche il Tapiro D’Oro, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 ottobre 2020) La querelle trae i Ferragnez è iniziata da una semplice dizione: durante una puntata di Storie Italiane lasi era lasciata andare a un commento su, accusando l’influencer di non aver usato la sua notorietà per trasmettere un messaggio positivo nel periodo di emergenza sanitaria causato dal Covid. La replica diin difesa della moglie erata puntuale e immediata e a seguire in diretta tv eranote le scuse dell’ex gieffina che aveva confessato di essere,l’attacco social del cantante, vittima degli hater sui social. Stasera per la conduttrice èto anche ilD’Oro, ...

LegaSalvini : STRISCIA LA NOTIZIA SMASCHERA ZINGARETTI! CHE FIGURA... - __Dissacrante__ : Come si fa a proporre come Sindaco di Roma, uno che per scrivere un libro a 8 mani, prende spunto da una rubrica di… - MariangelaGMB : RT @miricordodime: Gaia è stata: -A domenica In -A striscia la notizia -A tale e quale show -A caduta libera E niente raga, sta conquistand… - Sonia__whatever : Ma esattamente a chi piace striscia la notizia? #GFVIP - milanomagazine : Striscia la Notizia: la milanese Giulietta Salmeri, 12 anni, è la nuova protagonista di 'Ambiente Ciovani'. La squa… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Striscia Notizia’ Striscia la Notizia sul Melfa: schiuma distante dalla condotta della Mad ciociariaoggi.it