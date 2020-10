Secondo Pregliasco in questi tempi la nostra vita deve essere "solo scuola e lavoro"

(Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - “Possiamo dire che quello che sta accadendo era attendibile e atteso. Le seconde ondate sono un fatto storico”, dice in un'intervista al Corriere della Sera il virologo Fabrizio, direttore sanitario del Galeazzi di Milano. Ma la situazione, assicura, “è diversa da prima” perché “ogni giorno riusciamo a fare più tamponi”. Tuttavia il virologo avverte: “Penso sia giusto andare nella direzione di una chiusura netta degli ingressi esterni” perché “dobbiamopronti a quella ipotesi” del lockdownn “e prepararci psicologicamente a scenari peggiori, ma senza l'ansia e il senso di vuoto di quella notte di pre lockdown”.sostiene che intanto “va sottoscritto un grande patto ...

Le seconde ondate sono un fatto storico”, dice in un’intervista al Corriere della Sera il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano. Ma la situazione, assicura, “è ...Covid. Crescono i contagi, situazione critica in Lombardia e a Milano. Pregliasco: "lockdown, magari territoriale, solo se le cose non migliorano" ...