Premio Capri – San Michele, tutti i riconoscimenti dell’edizione 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) di Marco Milano Ad AnaCapri il primo “step” della cerimonia di consegna dei premi della trentaseiesima edizione del “Premio Capri – S. Michele”. L’evento di consegna del prestigioso riconoscimento nato dall’iniziativa dell’associazione di Varia Umanità e che vede in Raffaele Vacca il deus-ex machina si è svolto nell’auditorium comunale di AnaCapri sabato 10 ottobre alle ore 11. Sono state premiate opere di Luciano Garofano, Lucia Boiano, Guido D’Agostino, Giuseppe Palmisciano, Marco Grassi ed “EurHope” di autori vari. “La manifestazione – si legge nella presentazione dell’evento di sabato – intende essere anche una concreta testimonianza di speranza per la ripresa culturale dell’isola di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 ottobre 2020) di Marco Milano Ad Anail primo “step” della cerimonia di consegna dei premi della trentaseiesima edizione del “– S.”. L’evento di consegna del prestigioso riconoscimento nato dall’iniziativa dell’associazione di Varia Umanità e che vede in Raffaele Vacca il deus-ex machina si è svolto nell’auditorium comunale di Anasabato 10 ottobre alle ore 11. Sono state premiate opere di Luciano Garofano, Lucia Boiano, Guido D’Agostino, Giuseppe Palmisciano, Marco Grassi ed “EurHope” di autori vari. “La manifestazione – si legge nella presentazione dell’evento di sabato – intende essere anche una concreta testimonianza di speranza per la ripresa culturale dell’isola di ...

