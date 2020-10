Mattia Perin è convinto che sul coronavirus «tutto sia nato in laboratorio» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Genoa è la squadra di Serie A che più di tutte ha pagato dazio al coronavirus. tutto è iniziato con la positività di Mattia Perin, il primo tesserato di cui si è avuto il risultato. Era la settimana che ha preceduto Napoli-Genoa, con gli atleti del grifone che sono partiti per il capoluogo campano e che, successivamente, rientrati in Liguria si sono ritrovati positivi in gran numero: alla fine, tra calciatori e altri tesserati, ci sono stati 21 contagi. Adesso, però, per Perin – con il tampone positivo – l’incubo è finito. Mattia Perin e la sua opinione sull’origine del coronavirus Per questo motivo, si è concesso un’intervista al quotidiano La Repubblica, che ha ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Genoa è la squadra di Serie A che più di tutte ha pagato dazio alè iniziato con la positività di, il primo tesserato di cui si è avuto il risultato. Era la settimana che ha preceduto Napoli-Genoa, con gli atleti del grifone che sono partiti per il capoluogo campano e che, successivamente, rientrati in Liguria si sono ritrovati positivi in gran numero: alla fine, tra calciatori e altri tesserati, ci sono stati 21 contagi. Adesso, però, per– con il tampone positivo – l’incubo è finito.e la sua opinione sull’origine delPer questo motivo, si è concesso un’intervista al quotidiano La Repubblica, che ha ...

