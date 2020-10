In coda dall’alba e ore di attesa per un tampone: così a Genova fare il test è un’impresa per (pochi) fortunati. Il video (Di venerdì 16 ottobre 2020) A fronte della crescita dei casi, fare un tampone a Genova è un’impresa (quasi) impossibile anche a pagamento. Le strutture che effettuano l’esame su prenotazione sono piene (e costano di più), mentre chi vuole sottoporsi al cosiddetto tampone ‘rapido’ (antigenico) o molecolare deve attendere una settimana. Nessuna speranza per chi vuole farlo per essere stato a contatto con un positivo o è sottoposto a isolamento domiciliare o quarantena. Chi rientra in questi casi deve attendere la prenotazione dell’Asl al drive-through o la visita domiciliare (se sintomatici). Non meno di una settimana di attesa, mentre la convenzione con i medici di medicina generale annunciata nella serata di ieri dalla Regione deve ancora concretizzarsi. Nonostante questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) A fronte della crescita dei casi,unè un’impresa (quasi) impossibile anche a pagamento. Le strutture che effettuano l’esame su prenotazione sono piene (e costano di più), mentre chi vuole sottoporsi al cosiddetto‘rapido’ (antigenico) o molecolare deve attendere una settimana. Nessuna speranza per chi vuole farlo per essere stato a contatto con un positivo o è sottoposto a isolamento domiciliare o quarantena. Chi rientra in questi casi deve attendere la prenotazione dell’Asl al drive-through o la visita domiciliare (se sintomatici). Non meno di una settimana di, mentre la convenzione con i medici di medicina generale annunciata nella serata di ieri dalla Regione deve ancora concretizzarsi. Nonostante questa ...

cinzia_palmacci : Covid: file per tampone a Napoli, in coda dall'alba - Campania - - StabiaChannel : #Cronaca #Napoli - Covid, file per tampone, in coda dall'alba LEGGI LA NEWS: - LaTorre1905 : #Coronavirus. A #Napoli file per fare il #Tampone, in coda dall'alba #Campania #Test #VincenzoDeLuca #inRisalto… - NapoliTime : File per tampone a Napoli, in coda dall’alba - PasqualeVespa : File per tampone a Napoli, in coda dall’alba -

Ultime Notizie dalla rete : coda dall’alba Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera