In città compare un disegno sul muro: per i cittadini è opera di Banksy. Ma i vandali l'hanno già rovinata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per gli abitanti di Nottingham, l'immagine comparsa in città e raffigurante una giovane ragazza che fa l'hula hoop su una ruota di bicicletta è opera del leggendario Banksy. Al momento non è chiaro chi possa essere l'autore del capolavoro, anche se il consiglio comunale di Nottingham ha già deciso di mettere uno schermo protettivo, in … L'articolo In città compare un disegno sul muro: per i cittadini è opera di Banksy. Ma i vandali l'hanno già rovinata NewNotizie.it.

