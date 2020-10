Giulia De Lellis aggredita a Milano: l'influencer racconta cosa è realmente successo (Di venerdì 16 ottobre 2020) La De Lellis racconta dell’aggressione: "L’unica persona che c’era mi ha subito aiutata". Leggi su comingsoon (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Dedell’aggressione: "L’unica persona che c’era mi ha subito aiutata".

leggoit : Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano: «Ecco cosa è successo davvero» - MondoTV241 : Giulia De Lellis parla dell'aggressione subita a Milano. (VIDEO) #giuliadelellis - DonnaGlamour : Giulia De Lellis aggredita a Milano: “Non sono riusciti a farmi male” - gioosw : Anche io voglio un’amica come Giulia De Lellis che mi regala tutti quei trucchi nuovi e costosi - zazoomblog : Paura per Giulia De Lellis l’influencer aggredita: lo sfogo - #Paura #Giulia #Lellis #l’influencer -