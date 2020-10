GF Vip 5, Franceska non sarà in studio stasera: «E’ stato un periodo stressante, ho bisogno di riprendermi» (Di venerdì 16 ottobre 2020) < Franceska Pepe Franceska salta un turno. Questa sera, nel consueto appuntamento serale con il Grande Fratello Vip, la Pepe non sarà in studio. A darne notizia è la stessa tramite il suo profilo Instagram: “Volevo informarvi che stasera purtroppo, mi dispiace, ma non sarò presente alla puntata del Grande Fratello perché per me è stato un periodo stressante fisicamente e quindi ho bisogno di riprendermi” spiega la gieffina, attrribuendo dunque ad un ‘eccessivo’ stress la sua mancata partecipazione alla puntata di stasera. Franceska però assicura che presto tornerà: “Tornerò presto in trasmissione a farvi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 ottobre 2020)

grotondo1 : RT @kabli_ciro: Io voto guenda come vip preferito, se lo merita dopo aver difeso Franceska e aver fatto capire al GRUPPO che lei non è fals… - infoitcultura : Denis Dosio svela a GF VIP Party il suo flirt in progress con Franceska Pepe - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - Elena68577987 : Dayane dice a Guenda che Franceska ha delle spinte dall'alto xchè non é vip ma partecipa al GFvip..... xchè non ci… - stephsmarie : Leo praticamente è Franceska con la K del GF vip - Chicca_colors : Ma cosa CAZZAROLA ne sanno della vita di Franceska?!! come fanno a dire che non ha valori? Nessuno di loro l'ha mai… -