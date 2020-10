Genoa, anche Pjaca e Pellegrini sono guariti dal covid (Di venerdì 16 ottobre 2020) GENOVA - Buone notizie per il Genoa , che rende nota la guarigione dal covid-19 di altri due suoi giocatori, Luca Pellegrini e Marko Pjaca . Il fantasista croato e il terzino scuola Roma entrano ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) GENOVA - Buone notizie per il, che rende nota la guarigione dal-19 di altri due suoi giocatori, Lucae Marko. Il fantasista croato e il terzino scuola Roma entrano ...

ndl00 : Anche #Pjaca e #Pellegrini del #Genoa sono negativi al tampone! - ilgiovanemassi : RT @RenatoMaisani: #Genoa, tampone negativo anche per Luca #Pellegrini e Marko #Pjaca. Restano 7 giocatori positivi tra i rossoblù. - massi19731 : RT @RenatoMaisani: #Genoa, tampone negativo anche per Luca #Pellegrini e Marko #Pjaca. Restano 7 giocatori positivi tra i rossoblù. - sportli26181512 : #Genoa, anche Pjaca e Pellegrini sono guariti dal covid: Entrambi i giocatori saranno disponibili per la sfida cont… - EnricoTurcato : RT @RenatoMaisani: #Genoa, tampone negativo anche per Luca #Pellegrini e Marko #Pjaca. Restano 7 giocatori positivi tra i rossoblù. -