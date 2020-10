Elisabetta riaccende le speranze con Pierpaolo | “Non so | ora è bello così”

Leggi su gossipetv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) TraGregoraci ePretelli al Gf Vip 5 non è ancora finita. Se fino a qualche giorno fa lei aveva chiuso a ogni risvolto romantico nel rapporto con l’ex velino, pare che qualcosa sia cambiato. Sarà stato merito del Cucurio?ha vissuto un paio di giorni in quello che era il tugurio … L'articololecon: “Non so, ora ècosì” proviene da Gossip e Tv.