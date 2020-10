È boom di positivi in provincia di Salerno: 22 a Nocera Inferiore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoImpennata di casi in provincia di Salerno come emerge dal bollettino del giorno diffuso dalla di Asl Salerno. Oggi sono stati processati dai laboratori del Ruggi e di Eboli 960 tamponi, dai quali sono emersi rilevati 79 tamponi positivi, così distinti: 22 a Nocera Inferiore; 9 a Salerno, 8 a Cava, 6 a Pagani, 4 a Giffoni Sei Casali, 6 a Scafati, 3 a Roccapiemonte, 3 a Eboli, 3 a Sapri, 2 a Santa Marina, 2 a Baronissi, 1 per ognuno dei seguenti comuni: Nocera Superiore, Atena Lucana, San Valentino Torio, Tramonti, Contursi, Bellizzi, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Ricigliano, Battipaglia, Vibonati.- Non è ancora giunto l’ultimo report dal Laboratorio di Eboli, con relativo a circa 250 tamponi. Di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoImpennata di casi indicome emerge dal bollettino del giorno diffuso dalla di Asl. Oggi sono stati processati dai laboratori del Ruggi e di Eboli 960 tamponi, dai quali sono emersi rilevati 79 tamponi, così distinti: 22 a; 9 a, 8 a Cava, 6 a Pagani, 4 a Giffoni Sei Casali, 6 a Scafati, 3 a Roccapiemonte, 3 a Eboli, 3 a Sapri, 2 a Santa Marina, 2 a Baronissi, 1 per ognuno dei seguenti comuni:Superiore, Atena Lucana, San Valentino Torio, Tramonti, Contursi, Bellizzi, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Ricigliano, Battipaglia, Vibonati.- Non è ancora giunto l’ultimo report dal Laboratorio di Eboli, con relativo a circa 250 tamponi. Di ...

Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 e dal Piemonte con 1.033. “Nuovo record di tamponi oggi nel ...

Muore di Covid nel giorno boom di casi: 137 in provincia, ben 74 nel capoluogo

La situazione dalle ore 14 del giorno 15 ottobre alle ore 14 del giorno 16 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 137 casi. Vi sono inoltre 32 persone ad ...

