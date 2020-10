Da autobus a ferrovie | venerdì 23 sciopero generale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Venerdi’ 23 ottobre trasporto pubblico a rischio per lonazionale di 24 ore indetto dal sindacato CUB. A Roma l’agitazione interessera’ bus, tram, metropolitane,Roma-Lido, Roma-Civitacatellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Il servizio sara’ comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20 durante le due fasce di garanzia. Lo comunica in una nota l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma Capitale.