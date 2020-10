Cyberpunk 2077: è polemica per il cosplay di un personaggio trans fatto da una cosplayer donna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manca poco all'uscita di Cyberpunk 2077 e a quanto pare questo gioco sta raccogliendo una valanga di polemiche. CD Projekt RED aveva dichiarato tempo addietro che questo gioco sarebbe stato molto più adulto con la presenza di contenuti molto espliciti, sia per quanto riguarda la sfera sessuale che per la violenza di determinati temi.La cosa più interessante è che in Cyberpunk 2077 saranno presenti anche personaggi transessuali: tuttavia, secondo la community LGBTQ+, lo studio di sviluppo sta gestendo questo aspetto in maniera molto discutibile. La polemica è partita dopo che CD Projekt RED ha pubblicato la foto di una cosplayer donna che si fa chiamare Yugoro nei panni di una modella transessuale di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Manca poco all'uscita die a quanto pare questo gioco sta raccogliendo una valanga di polemiche. CD Projekt RED aveva dichiarato tempo addietro che questo gioco sarebbe stato molto più adulto con la presenza di contenuti molto espliciti, sia per quanto riguarda la sfera sessuale che per la violenza di determinati temi.La cosa più interessante è che insaranno presenti anche personaggiessuali: tuttavia, secondo la community LGBTQ+, lo studio di sviluppo sta gestendo questo aspetto in maniera molto discutibile. Laè partita dopo che CD Projekt RED ha pubblicato la foto di unaerche si fa chiamare Yugoro nei panni di una modellaessuale di ...

Eurogamer_it : E' polemica per un cosplay di un personaggio trans fatto da una donna in #Cyberpunk2077. - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Supercar, moto e molto altro dall'ultimo #NightCityWire condito dallo stile di #Cyberpunk2077 #PS4 #PS5 #PlayStation @C… - GioeleMaria : Su @iCrewPlay ti racconto come in @CyberpunkGame sia possibile guidare una @Porsche 911 Turbo. Lascia un like ed un… - dan9it : Vabbè ma Cyberpunk 2077 è goty ancora prima di uscire! - DarkromacTwitch : E l'attesa per Cyberpunk 2077 si sta trasformando in un gorilla... #Cyberpunk2077 -