Covid-19: due casi a Palomonte, positivo un sindaco nel Vallo di Diano

Palomonte (Sa) – Sono due le persone residenti nel comune di Palomonte, appartenenti allo stesso nucleo familiare, risultate positive ieri sera al tampone per la ricerca del coronavirus. Si tratta di due uomini, asintomatici, che si trovano in isolamento domiciliare e sotto stretta osservazione da parte dei sanitari dell'Asl che da ieri insieme al Comune sono al lavoro per la ricostruzione della catena dei contatti. Sale così, a sette il numero di persone attualmente positive al Covid e residenti nei comuni della Valle del Sele. Asintomatico e positivo al tampone per il coronavirus anche il sindaco del comune di Teggiano, nel Vallo di Diano, Michele Di Candia. Il primo cittadino, infermiere presso l'ospedale di ...

