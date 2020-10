Coronavirus, per Iss 10 regioni a rischio alto su terapie intensive (Di venerdì 16 ottobre 2020) commenta Ansa Secondo il monitoraggio del ministero della Salute e Iss sono dieci le regioni con un rischio definito alto per la tenuta delle terapie intensive: si tratta dell'Abruzzo, Campania, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) commenta Ansa Secondo il monitoraggio del ministero della Salute e Iss sono dieci lecon undefinitoper la tenuta delle: si tratta dell'Abruzzo, Campania, ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, in tutta Europa misure forti per evitare un nuovo lockdown Il Sole 24 ORE Coronavirus, ultime notizie. Usa, boom di casi negli Stati in bilico nelle elezioni americane

Usa, Covid avanza negli stati in bilico, boom Florida. Biden negativo all'ultimo test Covid. Le notizie del 15 ottobre. La nuova mappa con i dati del contagio. Coronavirus, la nuova newsletter ...

Coronavirus, in Lombardia torna l’incubo. Negli ospedali è già allerta

Potrebbero riaprire le strutture temporanee a Bergamo e alla fiera di Milano. Il Sacco accetta solo positivi al Covid. L’indice di contagio fa paura ...

