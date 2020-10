Coronavirus in Toscana | 2 morti a Firenze e Massa | oggi 16 ottobre Esplosione di contagi | 755 il 10% dei tamponi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Dueper copronavirus,16in: uno ae l'altro in provincia diCarrara. Ma preoccupa l'dei: 755 in 24 ore. Ossia il 10% di coloro che sono stati sottoposti al tampone. E' vero che, durante il lockdown furono raggiunte vette del 25% diati fra coloro che erano stati «tamponati», ma è altrettanto vero che la crescita esponenziale dei positivi pone lafra le regioni sotto osservazione

Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - prime sperimentazioni di tamponi negli studi medici: dopo il Lazio anche in Liguria via libera ai test… - #covid19 Toscana #16ottobre ?? 755 nuovi casi ?? 11.500 tamponi eseguiti ?? 359 ricoverati (+37 da ieri) ?? 51 te… - Coronavirus, 80 casa a Pisa, record di tamponi eseguiti

Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31,8 ...