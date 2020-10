Chiamano la loro figlia come il provider e ottengono internet gratis per 18 anni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Due nuovi genitori hanno accettato l’offerta di un provider internet di WiFi gratuito per 18 anni. In cambio daranno al loro bambino il nome dell’azienda. Il provider internet svizzero Twifi sta attualmente pubblicizzando l’offerta sul suo sito web. Per farla breve, i genitori che decideranno di chiamare i loro piccoli Twifius o Twifia navigheranno gratuitamente fino a quando i loro figli non diventeranno adulti. “Carica semplicemente una foto del certificato di nascita civile di tuo figlio. Dopo la verifica, Twifi ti darà 18 anni di connessione internet gratuita“, si legge nel post dell’iniziativa. Una coppia di 30 e 35 anni, che ha scelto di rimanere anonima, ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Due nuovi genitori hanno accettato l’offerta di undi WiFi gratuito per 18. In cambio daranno albambino il nome dell’azienda. Ilsvizzero Twifi sta attualmente pubblicizzando l’offerta sul suo sito web. Per farla breve, i genitori che decideranno di chiamare ipiccoli Twifius o Twifia navigheranno gratuitamente fino a quando ifigli non diventeranno adulti. “Carica semplicemente una foto del certificato di nascita civile di tuo figlio. Dopo la verifica, Twifi ti darà 18di connessionegratuita“, si legge nel post dell’iniziativa. Una coppia di 30 e 35, che ha scelto di rimanere anonima, ...

simonegraziosi2 : @A_mente_libera Se si presentano in più di 6 a casa dei miei vicini? Non faccio nulla io. Sono loro che chiamano direttamente i carabinieri. - Tadzio89431047 : Era mattino presto, e mi chiamano alla finestra Mi dicono 'Francesco ti vogliono ammazzare'. Io domando 'Chi?', lor… - nostal9icnight : @UGHNAMJ1N eh si come loro ci chiamano soldatini io li chiamo direzionari ?? - sottonapershade : Perché per loro nessuno si sta lamentando? Ah no non si chiamano Rosalba - rossellarasulo : Sarà la trentesima volta che mi chiamano oggi per il trading online. Non faccio che bloccare tutti i numeri ma cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamano loro Abatantuono: “Gli interisti si chiamano fratelloni perché hanno bisogno di affetto e di Champions…” Il Milanista Barreca: “Ho subito accettato la chiamato della Fiorentina. Devo allenarmi e farmi trovare pronto”

E’ una società importante e storica e appena ho saputo del loro interesse, ho subito accettato. Adesso sono qui e sono felice di esserlo: ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia, cercherò ...

Una nuova coppia di buchi neri scoperta in una galassia lontana

Due buchi neri, centinaia di milioni di volte più massicci del Sole, separati da una distanza soltanto mille volte più grande di quella che intercorre tra la Terra e la nostra stella, e legati in un'i ...

E’ una società importante e storica e appena ho saputo del loro interesse, ho subito accettato. Adesso sono qui e sono felice di esserlo: ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia, cercherò ...Due buchi neri, centinaia di milioni di volte più massicci del Sole, separati da una distanza soltanto mille volte più grande di quella che intercorre tra la Terra e la nostra stella, e legati in un'i ...