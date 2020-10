Brasile | Zambrano attacca Neymar | “Un pagliaccio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sinceramente è un grande calciatore, uno dei migliori al mondo, ma per me in realtà è solamente un pagliaccio”. Il difensore del Perù Carlos, dopo la tripletta realizzata dal fuoriclasse brasiliano proprio a danno dei peruviani. Un tris che ha permesso all’nte del Psg di superare Ronaldo nella classifica all-time dei marcatori della Seleçao. “È cosciente di quello che può fare in campo, un giocatore eccezionale, ma al minimo contatto vola via – ha aggiunto– Si è buttato in area quattro o cinque volte per vedere se gli davano il rigore e alla fine è riuscito nel suo obiettivo: gliene hanno dati due, che però non c’erano“.