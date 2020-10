Angela Lansbury, l’inossidabile signora in giallo della televisione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Compie 95 anni Angela Lansbury. È l’inossidabile attrice inglese nota al pubblico per aver interpretato Jessica Fletcher, la leggendaria protagonista del mitico telefilm “La signora in giallo”. Questa grande attrice ha avuto una carriera costellata di successi con numerosi Gloden Globe vinti e varie nomination ed un Oscar alla carriera Angela Lansbury, un successo immediato Quello di Angela Lasbury fu subito un successo immediato segnato dal riconoscimento della critica. Già, infatti, dopo la sua prima interpretazione nel film “Angoscia” di George Cukor ricevette una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista ripetendosi nuovamente in “il ritratto di Doria Gray”. Anzi il ruolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Compie 95 anni. È l’inossidabile attrice inglese nota al pubblico per aver interpretato Jessica Fletcher, la leggendaria protagonista del mitico telefilm “Lain”. Questa grande attrice ha avuto una carriera costellata di successi con numerosi Gloden Globe vinti e varie nomination ed un Oscar alla carriera, un successo immediato Quello diLasbury fu subito un successo immediato segnato dal riconoscimentocritica. Già, infatti, dopo la sua prima interpretazione nel film “Angoscia” di George Cukor ricevette una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista ripetendosi nuovamente in “il ritratto di Doria Gray”. Anzi il ruolo ...

