X Factor 2020 Bootcamp stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi ritorna Xcon idi Manuel Agnelli e dei suoi Gruppi, oltre a Emma e gli Under Uomini. La puntata di, in programma giovedì 15 ottobre alle ore 21:15, è disponibile su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e insu NOW TV. Mentre per chi volesse gustarsi lo show indovrà aspettare la replica del venerdì sera, in prima serata, su TV8. Si entra nel vivo di X