Virus | l' altolà degli scienziati | Basta mascherine trasparenti in tv | non proteggono e danno segnale sbagliato

(Di giovedì 15 ottobre 2020) "Il problema va segnalato a Rai e Mediaset". Il Cts mette a verbale i dubbi sulle visiere indossate anche dal pubblico in molte trasmissioni: il pannello è troppo distante dal volto e non ferma il droplet

La Repubblica

"Questa volta siamo più preparati, ma non ci illudiamo che il virus non arrivi nelle Rsa. Il rischio è ancora alto". Nelle case di riposo della Lombardia, strutture flagellate da centinaia di contagi ...(ANSA) – MOSCA, OCT 15 – Il numero di vittime di COVID-19 in Russia è aumentato di 286 unità nelle ultime 24 ore, il più alto dall’inizio della pandemia. Lo riporta il centro di crisi anti-coronavirus ...