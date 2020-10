Scuola, in una settimana contagiati oltre 3.400 studenti: oggi sono 5.793 (erano 2.348) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, Scuola: in una settimana contagiati oltre 3.400 studenti In una settimana oltre 3.400 studenti sono stati contagiati dal Coronavirus: lo rivelano i dati del monitoraggio sulla Scuola, condotto dal ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. Al 10 ottobre, infatti, gli alunni risultati positivi al Covid sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). Il precedente monitoraggio, datato 3 ottobre, osserva lo 0,037% (2.348 casi) ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus,: in una3.400In una3.400statidal Coronavirus: lo rivelano i dati del monitoraggio sulla, condotto dal ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità. Al 10 ottobre, infatti, gli alunni risultati positivi al Covidpari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). Il precedente monitoraggio, datato 3 ottobre, osserva lo 0,037% (2.348 casi) ...

