Roma | Calenda scioglierà riserva tra 4-5 giorni

repubblica : Oggi su Rep: ?? Roma, Calenda ha deciso: “Mi candido a sindaco”. E chiederà il sostegno Pd [di GIOVANNA VITALE] - ItaliaViva : Roma, @davidefaraone : 'Calenda è l'uomo giusto, il Pd dica sì' - davidefaraone : Ad - rocco1909 : @vanabeau Io credo che se Calenda diventasse sindaco di Roma, l'Italia perderebbe un ottimo politico, ma Roma guada… - TitiCasati : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Roma, Calenda ha deciso: “Mi candido a sindaco”. E chiederà il sostegno Pd [di GIOVANNA VITALE] https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

Carlo Calenda scioglierà la riserva sul candidarsi o meno a sindaco di Roma solo tra 4 o 5 gionri. Lo fanno sapere fonti del suo entourage. (ANSA). (ANSA) ...E nessuno ha detto di no, neanche Azione, il movimento di Carlo Calenda la cui possibile discesa in campo incombe ... "Nasce il coordinamento del centro sinistra Insieme per Roma. – si legge – Oggi la ...