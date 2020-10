Raggi: aumentare controlli su minimarket (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – “aumentare i controlli sui minimarket per verificare casi di irregolarita’ e il rispetto delle regole anti-Covid. E in caso di reiterate violazioni procedere con la sospensione dell’attivita’. È quanto chiesto dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi al comandante della Polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli. Intanto per domani e’ fissato un incontro tra il Prefetto di Roma e le categorie di esercenti a cui partecipera’ anche la Sindaca Raggi”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – “suiper verificare casi di irregolarita’ e il rispetto delle regole anti-Covid. E in caso di reiterate violazioni procedere con la sospensione dell’attivita’. È quanto chiesto dalla Sindaca di Roma Virginiaal comandante della Polizia locale di Roma Capitale Stefano Napoli. Intanto per domani e’ fissato un incontro tra il Prefetto di Roma e le categorie di esercenti a cui partecipera’ anche la Sindaca”. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma.

Panorao : RT @enribarbieri: Autobus sovraccarichi in tempi di Covid? La Raggi non utilizza i fondi della Regione per aumentare le corse. Pericolo pub… - enribarbieri : Autobus sovraccarichi in tempi di Covid? La Raggi non utilizza i fondi della Regione per aumentare le corse. Perico… -