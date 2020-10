Pamela Mastropietro: per Oseghale chiesta la conferma dell’ergastolo (Di giovedì 15 ottobre 2020) conferma dell’ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di aver ucciso la 18enne Pamela Mastropietro. Questa la richiesta del procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, nell’ambito del processo in Corte d’Assise d’appello che vede il 32enne nigeriano, già condannato all’ergastolo in primo grado a Macerata, imputato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. Innocent Oseghale: chiesta la conferma dell’ergastolo chiesta la conferma dell’ergastolo con isolamento diurno, senza attenuanti, per il 32enne Innocent Oseghale, già condannato in primo grado per l’omicidio della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)dell’ergastolo per Innocent, accusato di aver ucciso la 18enne. Questa la ridel procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, nell’ambito del processo in Corte d’Assise d’appello che vede il 32enne nigeriano, già condannato all’ergastolo in primo grado a Macerata, imputato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. Innocentladell’ergastololadell’ergastolo con isolamento diurno, senza attenuanti, per il 32enne Innocent, già condannato in primo grado per l’omicidio della ...

