Orrore a Casoria, dà un violento calcio a un gattino per strada. Gli amici postano il video su TikTok (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una violenza inaudita contro un gattino. Questo mostrano le immagini contenute in un video su TikTok, social network tra i più utilizzati del momento, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Il video è stato girato in zona Cittadella a Casoria, nella provincia di Napoli. Il video mostra un ragazzino, in compagnia di alcuni amici, uno dei quali riprende la scena con il cellulare, dare un calcio a un gatto che passeggia tranquillamente sul marciapiede. Il gattino dopo il violento calcio fa un volo impressionante. Per poi urtare un muro e cadere al suolo. Qui le immagini si interrompono. Il video ha fatto in poco tempo il giro di tutti i social network, sollevando ...

enpaonlus : Orrore a Casoria, ragazzo prende a calci un gattino poi pubblica il video: l’ira sui social-… - Gina08696692 : RT @GiorgiaMeloni: Orrore a Casoria. Non riesco a guardare queste immagini senza provare un'immensa rabbia. Una violenza gratuita e feroce… - Barbara___2105 : RT @SecolodItalia1: Orrore a Casoria, dà un violento calcio a un gattino per strada. Gli amici postano il video su TikTok - SecolodItalia1 : Orrore a Casoria, dà un violento calcio a un gattino per strada. Gli amici postano il video su TikTok… - Claudietta673 : RT @GiorgiaMeloni: Orrore a Casoria. Non riesco a guardare queste immagini senza provare un'immensa rabbia. Una violenza gratuita e feroce… -