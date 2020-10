Oltre 15 mln italiani ipertesi, per molti farmaci e stili di vita non bastano a controllarla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Una tecnica innovativa in grado di ridurre notevolmente l'ipertensione arteriosa. Si tratta del sistema di denervazione renale Symplicity Spyral di Medtronic, una procedura mininvasiva in grado di ridurre significativamente la pressione arteriosa di pazienti con ipertensione non controllata in assenza di farmaci antipertensivi. Lo dimostrano i dati dello studio pivotal Spyral Htn-off Med, pubblicato su 'Lancet' - si legge in una nota - che ha valutato a livello globale 331 pazienti, 166 dei quali sono stati randomizzati alla procedura per il controllo della pressione arteriosa. I risultati hanno mostrato, a 3 mesi, una riduzione statisticamente significativa di 9,2 mmHg della pressione arteriosa misurata in ambulatorio e di 4,7 mmHg di quella misurata nell'arco delle 24 ore per i pazienti trattati con il sistema Rsn Symplicity ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Una tecnica innovativa in grado di ridurre notevolmente l'ipertensione arteriosa. Si tratta del sistema di denervazione renale Symplicity Spyral di Medtronic, una procedura mininvasiva in grado di ridurre significativamente la pressione arteriosa di pazienti con ipertensione non controllata in assenza diantipertensivi. Lo dimostrano i dati dello studio pivotal Spyral Htn-off Med, pubblicato su 'Lancet' - si legge in una nota - che ha valutato a livello globale 331 pazienti, 166 dei quali sono stati randomizzati alla procedura per il controllo della pressione arteriosa. I risultati hanno mostrato, a 3 mesi, una riduzione statisticamente significativa di 9,2 mmHg della pressione arteriosa misurata in ambulatorio e di 4,7 mmHg di quella misurata nell'arco delle 24 ore per i pazienti trattati con il sistema Rsn Symplicity ...

Piu_Europa : Veto M5S su MES costerà in prossimo decennio circa 500 milioni di euro anno di maggiori interessi. Per dare un ordi… - Adnkronos : #Covid, nel mondo oltre 38,5 mln di casi e 1,1 milioni di morti - MediasetTgcom24 : Inps: 1,3 mln famiglie con Reddito Cittadinanza, oltre 3 mln persone #inps - giovannacasadi1 : RT @Piu_Europa: Veto M5S su MES costerà in prossimo decennio circa 500 milioni di euro anno di maggiori interessi. Per dare un ordine di gr… - tota_mif : RT @Piu_Europa: Veto M5S su MES costerà in prossimo decennio circa 500 milioni di euro anno di maggiori interessi. Per dare un ordine di gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre mln Covid, nel mondo oltre 38,5 mln di casi e 1,1 milioni di morti Adnkronos Oltre 15 mln italiani ipertesi, per molti farmaci e stili di vita non bastano a controllarla

Tale regolazione può aiutare a ottenere una riduzione duratura della pressione arteriosa. Inoltre, il registro mondiale Symplicity con oltre 2.800 pazienti rappresenta oggi l'evidenza più solida e ...

Salcef Group: contratto da 18 mln in Egitto per linea treni Il Cairo-Alessandria

I lavori, che avranno una durata di circa 18 mesi a partire dal prossimo dicembre, prevedono il rinnovamento e in parte la costruzione di circa 46 km di binario, il rinnovamento di circa 260 scambi, l ...

Tale regolazione può aiutare a ottenere una riduzione duratura della pressione arteriosa. Inoltre, il registro mondiale Symplicity con oltre 2.800 pazienti rappresenta oggi l'evidenza più solida e ...I lavori, che avranno una durata di circa 18 mesi a partire dal prossimo dicembre, prevedono il rinnovamento e in parte la costruzione di circa 46 km di binario, il rinnovamento di circa 260 scambi, l ...