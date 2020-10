Mps: Viola e Profumo condannati a 6 anni di reclusione e 2,5 milioni di multa. La Procura aveva chiesto l’assoluzione (Di giovedì 15 ottobre 2020) La condanna è per aggiotaggio e false comunicazioni sociali in relazione alla prima semestrale 2015 della banca. Ribaltata la richiesta della Procura di Milano che aveva chiesto l'assoluzione per tutti e tre gli imputati. Condannato a 3 anni e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) La condanna è per aggiotaggio e false comunicazioni sociali in relazione alla prima semestrale 2015 della banca. Ribaltata la richiesta delladi Milano chel'assoluzione per tutti e tre gli imputati. Condannato a 3e 6 mesi per false comunicazioni sociali anche l'ex presidente del collegio sindacale, Paolo Salvadori

borghi_claudio : Ma se a #Profumo danno sei anni perché a Mussari e c. Non ne hanno ancora dati seicento? Questi avevano semplicemen… - fattoquotidiano : Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola condannati a sei anni per false comunicazioni sociali e manipolazione info… - MediasetTgcom24 : Mps: condannati a 6 anni Profumo e Viola (ex presidente ed ex ad) - VicDucci : RT @repubblica: Mps, gli ex vertici Viola e Profumo condannati a sei anni [aggiornamento delle 18:03] - camposasco : RT @borghi_claudio: Ma se a #Profumo danno sei anni perché a Mussari e c. Non ne hanno ancora dati seicento? Questi avevano semplicemente f… -