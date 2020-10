Morgan sindaco di Milano? Arriva la candidatura inaspettata

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel 2021 si terranno le elezioni nei capoluoghi italiani più importanti. , grazie ad un endorsment importante Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesIl 2021 sarà un anno importante sul piano politico. Sarà l’anno delle elezioni per la carica dinei capoluoghi italiani più importanti, come quello di, Roma e Napoli. Città la cui gestione è spesso e volentieri sotto critica.è una grande città e molto importante sotto tanti punti di vista. Nel 2021 finirà il mandato di Beppe Sala, l’attualedel capoluogo lombardo. E allora chi correrà alla carica per diventarne primo cittadino? Vittorio Sgarbi ha in mente un candidato ben preciso. Marco Castoldi, in arte, è il ...