Mad Max | Furiosa | Chris Hemsowrth | È un onore far parte del progetto

Ora che sappiamo che anche lui farà parte del cast di Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth ha potuto finalmente commentare la sua partecipazione al film diretto da George Miller. Il prequel di Mad Max: Fury Road, Mad Max: Furiosa, ha finalmente dei nomi abbinati al progetto, e tra questi compare anche quello dell'attore australiano Chris Hemsworth - il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe -, che non potrebbe essere più entusiasta di far parte del film. "Sono incredibilmente elettrizzato all'idea di far parte di un franchise che ha significato così tanto per me, un ragazzetto australiano" ha infatti commentato l'attore su Instagram, condividendo uno screen-shot dell'articolo di Variety che annunciava il suo ...

